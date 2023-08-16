“الدبيبة” يؤكد ضرورة الاهتمام بملف التخطيط العمراني وضرورة الاستقرار المؤسسي

الوطن| متابعات

عقد مجلس أمناء المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي في الحكومة المنتهية اجتماعه العادي الأول للعام 2023، برئاسة أمينمجلس الأمناء رئيس الحكومة المنتهية عبد الحمد الدبيبة وحضور كافة الأعضاء.

وخُصص الاجتماع لمناقشة لائحة العقود الإدارية، وعرض ملف تطوير التخطيط العمراني المحالة من مجلس الوزراء للمجلس؛ لدراستهاومراجعتها واعادة عرضها على مجلس الأمناء.

وقدم فريق المجلس عرضاً ضوئياً يبين مسودة اللائحة المقترحة، والتي تستهدف تحديث اللائحة الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة سابقاًرقم ( 563 / 2007)؛ لتطويرها بعد عمل دام بها لأكثر من 13 سنة.

وأكد أعضاء المجلس ضرورة تحديث لائحة العقود الادارية؛ لتكون أداة ايجابية لعمل الجهات، وتضمن حقوق المقاولين في كافة مجالاتالعمل.

كما أصدر الدبيبة تعليماته بضرورة التنسيق مع ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الادارية وأدوات وإدارات القطاع الخاص، واتحاد المقاولين؛ لضمان أن تكون اللّائحة مرتكز ايجابي لكافة الجهات العامة والخاصة وكذلك الرقابية.

وشدد الدبيبة على ضرورة الاهتمام بملف التخطيط العمراني وإعطائه الأهمية اللّازمة، وضرورة الاستقرار المؤسسي للتخطيط العمراني،والبدء في تطبيق المخططات المعتمدة، وتطوير التشريعات المنظمة للادارة الحضرية ووجود سياسات اسكانية واضحة.

وأكد أن الملفات التي تم دراستها في اجتماع اليوم تعتبر عناصر أساسية لمشاريع التنمية وضمان حقيقي لإستمرارهاوتنفيذها في ظروف ايجابية.