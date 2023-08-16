صحيفة بريطانية: اشتباكات طرابلس كشفت هشاشة مزاعم الاستقرار

قالت «فاينانشيال تايمز» إنّ «الاشتباكات المسلحة» التي شهدتها العاصمة طرابلس خلال اليومين الماضيين أنهت شهور من الهدوء الحذر الذي ساد المدينة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أنّ ماحدث يعكس هشاشة مزاعم الاستقرار في ليبيا، ويلقي بظلال قاتمة جديدة على الوضع الأمني والسياسي بالبلاد.

وسلطت على حجم النفوذ الذي تتمتع به التشكيلات المسلحة في ليبيا، لافتة إلى أنّها «أصبحت بديلة للدولة، واخترقت المؤسسات الوطنية، وباتت تسعى للتأثير في العملية السياسية، على الرغم من وجود حكومتين في ليبيا».

وشهدت مناطق جنوب شرق طرابلس تطورات أمنية متسارعة على خلفية احتجاز «جهاز الردع» آمر «اللواء 444 قتال»، محمود حمزة، في مطار معيتيقة.