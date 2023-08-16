ارتفاع حصيلة اشتباكات طرابلس – بوابة أفريقيا الإخبارية

ارتفعت حصيلة الاشتباكات التي دارت أمس وأول أمس في العاصمة الليبية طرابلس إلى 55 قتيلاً و146 جريحاً، بحسب بيان لمركز طب الطوارئ والدعم في ليبيا.

وأكّد المركز، إنّ “عدد الوفيات المسجلة بلغ 55 قتيلا و146 جريحا”، كحصيلة مبدئية للمواجهات المسلّحة التي اندلعت في العاصمة الليبية بين قوة تتبع لجهاز الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب التابع للمجلس الرئاسي، وقوة اللواء 444 التابع لحكومة الوحدة.

وأضاف أن “فرق المركز تمكّنت من إجلاء 234 عائلة من مناطق الاشتباكات”، وأعلن المركز عن جهوزيته الكاملة لاستقبال أيّ نداء إغاثة.

وجاءت الإشتباكات على خلفية اعتقال جهاز الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب لآمر اللواء “444” محمود حمزة، بمطار معيتيقة الدولي في طرابلس.