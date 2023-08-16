شوبار: الدبيبة يتحمل مسؤولية اشتباكات طرابلس ونحتاج حكومة أخرى 

حمل المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية محمد شوبار، مسئولية المواجهات الدامية في مدينة طرابلس لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، مطالبًا النائب العام بفتح تحقيق عاجل مع وزيري الدفاع والداخلية ورئيس الأركان.

وقال المتحدث الرسمي لمبادرة القوى الوطنية الليبية شوبار في تصريحات صحفية إن المدنيين هم الضحية الأولى لهذه الاشتباكات، وذلك يزيد من تعميق جراح الليبيين ويقوض العملية السياسية، وما تحتاجه ليبيا للوصول إلى الانتخابات وإعادة بناء وتوحيد المؤسسات هو تشكيل حكومة موحدة محايدة بوجوه جديدة وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2656 لفرض الأمن والتمهيد والإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يتطلع إليها الليبيون منذ فترة طويلة.