الحويج يبحث ترتيبات إقامة منتدى الأعمال الليبي الإيطالي

عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد الحويج اجتماعا في إطار الاعداد لمنتدى الاعمال الليبي الإيطالي بالعاصمة طرابلس تحت رعاية دولة رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية.

وضم الاجتماع وكيل الوزارة للشؤون التجارية اسهيل ابوشيحة ورئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض عصام العول ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض ونائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس الطيب الصالحي و عضو إدارة تنمية القطاع الخاص بالوزارة حسن الكامل.

وناقش الحاضرون الإجراءات التنفيذية لنتائج زيارة الدبيبة إلى جمهورية إيطاليا والتي تم خلالها تدشين الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين.

كما تم استعراض توصيات اجتماع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء مع السفير الإيطالي لدى ليبيا ونتائج اللقاءات الثنائية مع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس.

ووجه الحويج الحضور للتنسيق مع المكتب الاقتصادي بسفارة الجمهورية الإيطالية وتحديد الجهات المشاركة وموعد انعقاد المنتدى ، والعمل بتوجيهات الدبيبة لدعوة المؤسسات المعنية بقطاعات التجارة والاستثمار وكذلك الجامعات الإيطالية للمشاركة بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وطرح الفرص الاستثمارية والتعاون في مجالات التعليم والتدريب بما يخدم مصالح البلدين.