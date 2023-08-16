رغم وقف الاشتباكات.. ابلاغ مواطنين بإخلاء منازلهم بمنطقة في طرابلس

أفاد شهود عيان، اليوم الاربعاء انه رغم وقف الاشتباكات تم ابلاغ المواطنين بإخلاء منازلهم في عمارات الطبي بمنطقة طريق الشوك في طرابلس قبل الساعة 5 مساءً.

ومنذ صباح الأربعاء، شهدت طرابلس هدوءا حذرا بعد اشتباكات مسلحة استمرت ليومين بين قوتين أمنيتين تتبع إحداهما لحكومة الوحدة الوطنية والأخرى للمجلس الرئاسي.

صرح مصدر طبي ليبي، الأربعاء، بارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات المسلحة في العاصمة طرابلس إلى 55 قتيلا و146 جريحا.

وقال متحدث مركز طب الطوارئ والدعم (حكومي) مالك مرسيط، بتصريح مقتضب للأناضول، إن “عدد قتلى المواجهات المسلحة التي شهدتها طرابلس ارتفع إلى 55 قتيلا، بينهم عسكريين ومدنيين، وإصابة 146 جريحا” مشيرا أن “الحصيلة ما زالت أولية”.

جاء ذلك غداة إعلان متحدث حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، في تصريح للأناضول، اتفاق رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة مع أعيان منطقة “سوق الجمعة” بطرابلس على وقف إطلاق النار بتسليم آمر “اللواء 444” إلى جهة محايدة.​​​​​​​

وكان وزير الداخلية بحكومة الوحدة عماد الطرابلسي، أعلن عن تشكيل غرفة أمنية تعمل على فض الاشتباكات، ونشر عناصر أمنية من الشرطة لضمان الأمن، وإرساء خطط التأمين والحماية.

ووقعت الاشتباكات على خلفية اعتقال جهاز الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب التابع للمجلس الرئاسي، آمر اللواء “444” محمود حمزة، بمطار معيتيقة الدولي في طرابلس.