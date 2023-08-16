وزير العدل اللبناني يدلي بتصريحات جديدة بشأن قضية هانيبال القذافي

قال وزير العدل اللبناني، هنري خوري أن قضية هانيبال القذافي ملف قضائي، ونحن بانتظار صدور قرار القاضي الذي يضع يده على هذا الملف بصورة رئيسية.

وأضاف وزير العدل اللبناني، هنري خوري في تصريحات صحفية أن الملف القضائي هو من يتحكم بقضية هانيبال القذافي، وسنتعاون مع القضاء الليبي بقدر ما يُعجل القضاء اللبناني.

وفي وقت سابق، كشف المحامي شربل ميلاد الخوري، الوكيل القانوني لنجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، هانيبال القذافي، عن تطورات جديدة بشأن موكله، المعتقل في لبنان، منذ 8 سنوات.

وقال الخوري في حديث لـ”سبوتنيك”، أن “المدعي العام الليبي طلب إخلاء سبيل القذافي، وتنفيذ آليات تسليمه إلى ليبيا، وفق الإجراءات المقررة في القانون اللبناني، أو تمكينه من المغادرة إلى بلد اللجوء”.

وأشار الخوري إلى أن “المدعي العام الليبي المستشار الصديق الصور، أرسل كتابا، بتاريخ 30 يوليو/ تموز الماضي، موضوعه طلب تعاون دولي يطلب به من السلطات القضائية اللبنانية إعلامه بالأسباب الموجبة لإبقاء القذافي موقوفا إلى الآن، مع العلم أنه معتقل في لبنان منذ عام 2015”.

وكشف الخوري أن النائب العام الليبي، وبعد أن أبدى استعداده للتعاون بملف التحقيق الخاص بإخفاء الإمام موسى الصدر، ورفيقيه، طلب في الكتاب إخلاء سبيل هانيبال القذافي، وإعمال آليات تسليمه إلى ليبيا، وفق الإجراءات المقررة في القانون اللبناني، أو تمكينه من المغادرة إلى بلد اللجوء.

ولفت الخوري إلى أن “هذا الكتاب تسلمه بحسب الأصول القانونية النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي غسان عويدات، الذي أفاد في تصريح سابق لتلفزيون “الجديد” اللبناني، بأنه على استعداد للتعاون، والذي من المفترض قضائيًا تحويله إلى المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة، لإجراء المقتضى”.

ويعاني هانيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، الموقوف في السجون اللبنانية، منذ أكثر من 10 سنوات، من تدهورِ في حالته الصحية، التي استدعت نقله عدة مرات إلى المستشفى، وفي الآونة الأخيرة، تزايدت الأصوات المطالبة بإطلاق سراحه.

يشار إلى أن هانيبال القذافي، غادر ليبيا، في العام 2011، ليصل في نهاية المطاف إلى سوريا، حيث تم اختطافه (وفقا لتصريحات القذافي)، ونقله إلى لبنان، واعتقاله في عام 2015.