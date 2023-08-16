الدبيبة يقول إن الحرب على الاستقرار والتنمية مستمرة وتواجه بحزم وحكمة

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علّق رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، خلال الاجتماع الأول لمجلس أمناء المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، على الأحداث الدامية التي شهدتها طرابلس اليومين الماضيين بين قوتين تتبعان للحكومة.

وقال الدبيبة، إن الحرب على الاستقرار والتنمية مستمرة وستواجه بكل حزم وحكمة.

ولفت إلى أنّه كانت هناك جهود مبذولة من كافة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية لإيقاف الأحداث المؤلمة التي حدثت.

وأدت الاشتباكات بين اللواء 444 قتال وجهاز الردع، إلى وقوع 27 قتيلا، وفق إحصاء مركز طب الطوارئ والدعم، إضافة إلى أكثر من 106 جريحا، وذلك قبل انتهائها.

واندلعت الاشتباكات بين الطرفين إثر قيام جهاز الردع “التابع إداريا لوزارة الداخلية” باختطاف آمر اللواء قتال 444 محمود حمزة التابع لرئاسة الأركان من مطار معيتيقة، الدولي الذي يسيطر عليه جهاز الردع.