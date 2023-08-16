المرعاش: طرابلس ستعيش من جديد على وقع المواجهات العسكرية لحسم أمر السيطرة عليها

ليبيا – رأى المحلل السياسي كامل المرعاش أن طرابلس ستعيش من جديد على وقع المواجهات العسكرية لحسم أمر السيطرة عليها من قبل المليشيات بعد أن شعرت أن نفوذها قد تقلص كثيرًا في مصراتة.

المرعاش وفي حديث لموقع “العين الإخبارية”، أضاف أن “هذا يعني أن منطقة الغرب الليبي بكاملها ستدخل في نزاعات لا يجمع بينها إلا طمع السلطة وتقاسم غنائم الفساد التي وصلت حدودها القصوى بتلك المنطقة”.

واستطرد: “أعتقد أنه رغم جهود السيطرة على زعماء المليشيات المنتشرة في الغرب الليبي، فلم تنجح إلا في إخراج بعض المليشيات التي تمردت على الحكومة من العاصمة طرابلس، وانتشارها في مناطق أخرى في الغرب الليبي”.

وبيّن أن ما يحدث يبدو إعادة لتشكيل لبعض المليشيات ودمج بعضها وتعيين قيادات جديدة أكثر ولاء لحكومة تصريف الأعمال، وهذا في واقع الأمر ما حدث هذه الأيام في طرابلس.

وأكمل المرعاش حديثه :”عندما حاولت المليشيات الجديدة التي تكونت منذ أكثر من 4 أشهر، السيطرة على مفاصل العاصمة طرابلس، وتقليص نفوذ مليشيات أخرى أقل ولاء للحكومة، جاء الصدام الأول مع مليشيات قوة الردع والتي يقودها المدعو عبد الرؤوف كاره والتي تسيطر على مطار معيتيقة المنفذ الجوي الوحيد في العاصمة”.