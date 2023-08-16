مركز طب الطوارئ والدعم: ارتفاع حصيلة ضحايا اشتباكات طرابلس إلى 55 قتيلاً و146 جريحاً

قال المتحدث باسم مركز طب الطوارئ والدعم مالك مرسيط، إن حصيلة ضحايا اشتباكات طرابلس ارتفعت إلى 55 قتيلاً و146 جريحاً.

وأضاف مرسيط، في مداخلة مع قناة ليبيا الأحرار، اليوم الأربعاء، أن المركز قام بأكثر من 296 حالة إخلاء، وتوفير ممر آمن للعالقين في مناطق الاشتباكات، مؤكدا أن هذه الإحصائية لا تشمل أعمال الجهات الإسعافية الأخرى.

وأوضح مرسيط، أن الحركة عادت إلى طبيعتها في المناطق التي شهدت اشتباكات مسلحة، خلال 24 ساعة الماضية، مشيراً إلى أن المحال التجارية فتحت أبوابها.

وأشار علي إلى أن حصيلة الجرحى من المدنيين هذه المرة، كانت قليلة بالمقارنة مع اشتباكات سابقة شهدتها المدينة، مؤكداً وجود سيارات الإسعاف في المناطق التي شهدت الاشتباكات كافة.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي إن غرفة الطوارئ بوزارة الصحة، هي المخولة بإعلان الإحصائية النهائية لضحايا الاشتباكات.

وكانت العاصمة الليبية طرابلس شهدت خلال 48 ساعة الماضية، اشتباكات بين اللواء 444 وجهاز الردع، على خلفية احتجاز آمر اللواء محمود حمزة في مطار معيتيقة الدولي على يد قوات جهاز الردع.

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وتركزت الاشتباكات في مناطق جنوبي العاصمة، وخاصة أحياء عين زارة وصلاح الدين وطريق الشوك وطريق السدرة إلى جانب أجزاء من منطقة الخلة.