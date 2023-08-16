أرسنال.. ضربة كبيرة في بداية الموسم الجديد

تعرض أرسنال لضربة كبيرة في مستهل الموسم، وذلك بخسارته جهود الوافد الجديد المدافع الهولندي يوريين تيمبر، نتيجة تعرضه لإصابة بليغة في الركبة خلال المرحلة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعرض ابن الـ22 عاما لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى، خلال فوز أرسنال على ضيفه نوتنغهام فورست 2-1 السبت في المرحلة الأولى من الدوري.

وقال النادي اللندني في بيان: “سيخضع يوريين لعملية جراحية في الأيام المقبلة وسيغيب عن الملاعب لفترة من الوقت”.

وأضاف أن جهود كل من في النادي “ستُركز الآن على برنامج إعادة تأهيل يوريين للحرص على تعافيه جيدا كي يعود للعب في أقرب وقت ممكن”.

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