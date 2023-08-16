ليبيا الان

القماطي لـ”تكالة”: أهنئكم على الديمقراطية التي جاءت بكم

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استقبل رئيس مجلس الدولة الاستشاري “محمد تكالة” اليوم الأربعاء، رئيس حزب التغيير “جمعة القماطي” في مقر المجلس بطرابلس.

وقدم “القماطي” خلال اللقاء التهنئة لتكالة بمناسبة انتخاب أعضاء المجلس له ومنحهم إياه الثقة بتوليه الرئاسة، بآلية ديمقراطية ترسخ مفهوم التداول السلمي على السلطة، بحسب بيان تكالة.

وتطرق اللقاء إلى آخر المستجدات السياسية في البلاد، ومسار المصالحة الوطنية، والتأكيد على أهمية دور الأحزاب في العملية السياسية والتعاون المشترك مع الجميع بما يخدم مصلحة البلاد ويحقق تطلعات الليبيين بالوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة، وفق البيان.

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صحيفة الساعة 24

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