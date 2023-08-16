معلي: عدم استقرار ليبيا هو عدم استقرار مباشر في تونس

أكّد غازي معلى المختص في الشأن الليبي اليوم الأربعاء، أنه “يجب أن نكون فاعلين لأن أي عدم استقرار في ليبيا هو عدم استقرار مباشر في تونس، حيث أن إندلاع حرب جديدة ستكون أعنف وتكون تداعياتها كبيرة على تونس وقد تؤدي إلى نزوح أكبر وهو أمر صعب خاصة في ظل الوضع الاقتصادي في بلادنا”.

وأوضح معلي في حوار مع إذاعة اكبريس أفم التونسية، أنه “لا بد من الحوار مع الجميع في عملية إستباقية، لأن الإشكال في لييبيا هو غياب لغة الحوار السياسية، وخلال السنوات الماضية الفشل في الحوار في ليبيا أدى إلى المرور إلى الحل العسكري”.

واعتبر أن “الرعاية الدولية للمشاكل في ليبيا هي الحل الوحيد وقد نجحت خلال السنوات الأخيرة، والحل الليبي الليبي مطلوب لكن في حال عدم توفره لا بد من مساعدة ووساطة من الدول الصديقة التي من مصلحتها تحقيق الهدوء في ليبيا”.