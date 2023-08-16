الشركسي: لا يمكن تسويق قيادات الاستقرار الهش بأنّهم قيادات يمكن التعويل عليهم

ليبيا – أكد عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تسويق الاستقرار المبني على الوهم بأنّه استقرار مستدام.

الشركسي قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “X” إنه لا يمكن تسويق قيادات الاستقرار الهش بأنّهم قيادات يمكن التعويل عليهم.

واعتبر أنّ صم البعثة آذانها عن التحركات العشوائية معلومة النتائج وعن الاحتمالات لنشوب الصراعات في العاصمة التي يقوم الدبيبة بتغذيتها، بل وبالعكس محاولة البعثة فرض الدبيبة ليكون طرفاً على طاولة الحوار القادم يمثل في مُجمله استراتيجية بائسة وقراءة مغلوطة وخاطئة من رئيس البعثة نُحصي نتائجها اليوم بصراعات مسلحة يُسفك فيها دماء الأبرياء وتُدمر فيها ممتلكاتهم.