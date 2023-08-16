برئاسة دبيبة.. المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي يعقد اجتماعه الأول بطرابلس

عقد مجلس أمناء المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي اليوم الأربعاء، اجتماعه العادي الأول للعام 2023، بديوان مجلس الوزراء في طرابلس، برئاسة أمين مجلس الأمناء رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، وحضور كافة الأعضاء.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة إن هذا الاجتماع خصص لمناقشة لائحة العقود الإدارية، وعرض ملف تطوير التخطيط العمراني المحالة من مجلس الوزراء للمجلس، لدراستها ومراجعتها واعادة عرضها على مجلس الأمناء.

وفي كلمته خلال الاجتماع ترحم دبيبة على كافة الأرواح التي أزهقت بسبب الأحداث التي شهدتها العاصمة، مؤكداً بأن الحرب على الاستقرار والتنمية مستمرة وستواجه بكل حزم وحكمة، مبيناً الجهود المبذولة من كافة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية لإيقاف الأحداث المؤلمة التي حدثت.

وقدم فريق المجلس عرضاً ضوئياً يبين مسودة اللائحة المقترحة، والتي تستهدف تحديث اللائحة الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم ( 563 / 2007) لتطويرها بعد عمل دام بها لأكثر من 13 سنة.

وأكد أعضاء المجلس ضرورة تحديث لائحة العقود الادارية، لتكون أداة ايجابية لعمل الجهات، وتضمن حقوق المقاولين في كافة مجالات العمل.

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كما أصدر دبيبة تعليماته بضرورة التنسيق مع ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الادارية وأدوات وإدارات القطاع الخاص، واتحاد المقاولين لضمان أن تكون اللّائحة مرتكز ايجابي لكافة الجهات العامة والخاصة وكذلك الرقابية.

وقدم فريق المجلس عرضاً آخر بشأن تطوير التخطيط العمراني واللوائح التنفيذية المتعلقة به، والمستندة على قانون التخطيط العمراني رقم (116 / 1972)، ومراجعة الجيل الثاني للمخططات العمرانية المعتمدة في العام 2000م.

وأصدر دبيبة تعليماته بضرورة الاهتمام بملف التخطيط العمراني وإعطائه الأهمية اللّازمة، وضرورة الاستقرار المؤسسي للتخطيط العمراني، والبدء في تطبيق المخططات المعتمدة، وتطوير التشريعات المنظمة للإدارة الحضرية ووجود سياسات إسكانية واضحة.

وفي ختام الاجتماع أكد رئيس الوزراء بأن الملفات التي تم دراستها في اجتماع اليوم تعتبر عناصر أساسية لمشاريع التنمية وضمان حقيقي لاستمرارها وتنفيذها في ظروف إيجابية.