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“تكالة” يبحث مع رئيس حزب التغيير آخر المستجدات السياسية في البلاد

تم النشر منذُ 45 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| متابعات

استقبل رئيس مجلس الدولة محمد تكالة، رئيس حزب التغيير جمعة القماطي في مقر المجلس بطرابلس.

وقدم القماطي خلال اللقاء التهنئة لتكالة بمناسبة انتخاب أعضاء المجلس له ومنحهم إياه الثقة بتوليه الرئاسة، بآلية ديمقراطية ترسخ مفهومالتداول السلمي على السلطة.

وتطرق اللقاء إلى آخر المستجدات السياسية في البلاد، ومسار المصالحة الوطنية، والتأكيد على أهمية دور الأحزاب في العملية السياسيةوالتعاون المشترك مع الجميع بما يخدم مصلحة البلاد ويحقق تطلعات الليبيين بالوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة.

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رئيس مجلس الدولة طرابلس ليبيا مجلس الدولة محمد تكالة

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الوطن الليبية

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