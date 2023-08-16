الشحومي: حكومة لا تسيطر على فوهات البنادق لن تسطيع تهيئة مناخ الانتخابات

اعتبر الخبير الاقتصادي، سليمان الشحومي أن الحكومة التي لا تسيطر على فوهات البنادق، لن تنفع قدرتها على إنفاق المال في السيطرة على العنف، وتهيئة مناخ الانتخابات.

وقال “الشحومي”، في منشور له بفيسبوك، “حكومة لا تحتكر العنف المنظم عبر سيطرتها الكاملة على فوهات البنادق والعصي الطويلة والقصيرة تكون سلطة محكومة بالفشل الذريع في إدارة المشهد الأمني”.

وأضاف أن المشهد الأمني يشكل صلب الأزمة الليبية ولن تنفع قدرة هذه الحكومة الواسعة على الإنفاق المالي في السيطرة واحتكار العنف وتهيئة مناخ الانتخابات.