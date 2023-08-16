عبد الحفيظ غوقة : حان وقت تحرك المسارين العسكري والسياسي لعدم تكرار اشتباكات طرابلس

قال نائب رئيس المجلس الانتقالي السابق، عبد الحفيظ غوقة أنه حان الوقت لتحرك المسارين العسكري والسياسي لعدم تكرار الاشتباكات في طرابلس، والخروج من هذا المأزق.

وقال غوقة خلال مقابلة صحفية أن الأجسام مثل وزارة الدفاع ورئاسة الأركان تتبع الدولة شكليًا، لكنها تدين بالولاء لأمرائها ولا علاقة لها بمؤسسات الدولة.

وأشار غوقة الى أن الاتفاق العسكري عام 2020م، نص صراحة أن تتولى قوة عسكرية نظامية تشكلها لجنة “5+5″، النظر في حصر الجماعات المسلحة، ووجوب حلها لصالح القوة النظامية.

ولفت غوقة الى أن لجنة “5+5” لم تتمكن من تشكيل القوة العسكرية النظامية، لمنع الخروقات والحد من التجاوزات.