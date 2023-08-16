ليبيا: إنتاج النفط يصل إلى 1.2 مليون برميل يوميا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، الأربعاء، أن إنتاج النفط الخام بلغ مليونا و203 آلاف برميل يوميا.

وأشارت المؤسسة في بيان نشرته تلفزيون الوسط الليبي، إلى أن إنتاج المكثفات بلغ 50 ألف برميل يوميا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ومع استقرار إنتاج النفط الليبي، جاءت إشادة منصة إنرجي كابيتال آند باور/ بالانتعاشة الأخيرة لسوق النفط، وأرجعتها إلى بعض الاستقرار الملحوظ في البيئة السياسية والاجتماعية، في الوقت الذي تسعى فيه البلاد للتوسع في قطاع الطاقة.

وكانت إجمالي إيرادات ليبيا من النفط قد بلغت 33.4 مليار دينار (حوالي 6.95 مليار دولار) في النصف الأول من 2023 انخفاضا من 37.3 مليار دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وكان إجمالي الإيرادات النفطية الليبية ارتفع إلى 105.5 مليار دينار ليبي (22.03 مليار دولار) خلال العام الماضي مقارنة بـ 103.4 مليار دينار في عام 2021، يحسب بيانات سابقة لـ مصرف ليبيا المركزي.

وتعتمد ليبيا، التي تملك أكبر احتياطات النفط في إفريقيا، بشكل كبير على عائدات صادراتها من الطاقة.

تستهدف الحكومة الليبية زيادة إنتاجها من النفط الخام خلال الأشهر الستة المتبقية من العام الجاري، لتصل إلى 1.3 مليون برميل يوميا، وصولا إلى 2 مليون برميل خلال خمس سنوات.