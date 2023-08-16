طرابلس| الدبيبة: عودة الاقتتال أمر مرفوض والوطن لا يحتمل أي تصرفات غير مسؤولة

طرابلس 16 أغسطس 2023 (وال)- استقبل رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة مساء اليوم الأربعاء بطرابلس، أعيان وحكماء سوق الجمعة والنواحي الأربعة، وذلك عقب الأحداث الأليمة التي شهدتها العاصمة مؤخرًا.

وقال الدبيبة إن عودة الاقتتال أمر مرفوض، كما أن الوطن لا يحتمل أي تصرفات غير مسؤولة، مؤكدًا على أهمية التعاون مع الأجهزة الأمنية كافة لفرض الأمن وضمان استتبابه.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الأعيان والحكماء خلال اللقاء، حُرْمة الدم الليبي، مُعربًا عن تقدير المجلس لجهود وحكمة رئيس الوزراء في تعامله مع الأحداث الأخيرة، واتخاذه حزمة من الإجراءات التي ساهمت في وقف الاشتباكات.

واتفق الحاضرون على ضرورة تضافر الجهود الاجتماعية والأمنية؛ والعمل بشكل موحد لإنهاء تداعيات الاشتباكات الماضية، وضمان عدم تكرارها ومنع الحروب أيًا كانت أطرافها وأسبابها.

الاجتماع حضره كلا من وزراء الحكم المحلي والإسكان والتعمير، والدولة لشؤون رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، وعمداء بلديات عين زاره وسوق الجمعة وسيدي السائح وقصر بن غشير والسبيعة. (وال – طرابلس)

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