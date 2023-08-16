أرغوس تكشف تفاصيل جولة التراخيص المحلية الجديدة لحقول النفط

ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشرته صحيفة “أرغوس” البريطانية الضوء على مساعي مؤسسة النفط في طرابلس لزيادة الطاقة الإنتاجية النفطية بالبلاد.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد أن المؤسسة تخطط لجولة تراخيص للتنقيب عن النفط من خلال شركات محلية خاصة لتطوير العديد من الحقول الهامشية مشيرا إلى أن هذا سيتم من خلال نوعين من العقود للخدمات والمشاركة في الإنتاج.

وتابع التقرير إن هذا من شأنه قيام مشاريع مشتركة على الأرجح في وقت تقع فيه الحقول المعنية في أحواض سرت ومرزوق وغدامس وربما تتضمن تراخيص تخلت عنها شركات النفط العالمية فيما لم تذكر المؤسسة نوع الطاقة الإنتاجية التي تتوقعها من تطوير الحقول.

ونقل التقرير عن المؤسسة تأكيدها أن هذا سيعتمد على عدة عوامل مثل عدد الآبار المحفورة مبينا أن نجاح هذه الخطط رهين للمسار السياسي.

ترجمة المرصد – خاص