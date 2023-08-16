” الزادمة” يبحث الصعوبات التي تواجه الفلاحين في فزان

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية “سالم الزادمة” يوم الخميس الماضي مع رئيس وأعضاء جمعية منتجين حبوب فزان أهم الصعوبات والمعوقات التي تواجه المنتجين والفلاحين بمنطقة فزان ،

وقدم رئيس الجمعية خلال اللقاء احاطته على ماتقوم به الجمعية من أعمال في المجال الفلاحي والزراعي من شأنها الدفع بزيادة القدرة الإنتاجية وتوفير احتياجاتهم وأوضح رئيس جمعية منتجين حبوب فزان خلال اللقاء بأن الجمعية تسعى لاقامة الملتقي الأول لفلاحي فزان والمزمع عقده في بلدية القطران خلال المدة القريبة القادمه يظم كافة الفلاحين والمهندسين الزراعين

من جهته أكد الزادمة خلال اللقاء على أهمية جمعية حبوب فزان ودورها في زيادة الإنتاج من الحبوب وتحقيق الأمن الغدائي في ليبيا خاصة وأن العالم يشهد نقصاً في الغداء وعلينا أن نستعد من الآن و الاهتمام بالأمن الغدائي باعتباره امناً قومياً.

وأشار بأن الحكومة الليبية تعمل على دعم كافة الفلاحين والمزارعين في الجنوب الليبي من خلال جمعياتهم الزراعية والفلاحية وحل كافة المختنقات التي تواجههم.