بعد أعطال لحقت بالشبكة إثر الاشتباكات.. الكهرباء تحدد موعد عودة التيار الكهربائي إلى عين زارة

العنوان-طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء مواصلتها حصر الأضرار والأعطال بالشبكة الكهربائية الناجمة عن الأحداث التي شهدتها طرابلس يومي الإثنين والثلاثاء، لافتة إلى أنها أجرت، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية في منطقة عين زارة، إحدى مناطق تمركز تبادل إطلاق النار، للوقوف على الأضرار الناجمة عن الأحداث، مؤكدة بدء التعامل مع الأعطال وإعادة التيار الكهربائي إلى المنطقة في غضون ساعات.

وقالت الشركة إنها أجرت جولة تفقدية في منطقة عين زارة وذلك لحصر الأضرار التي تعرضت لها.

وأكد الناطق باسم الشركة العامة للكهرباء، أن الشبكة الكهربائية في المنطقة لا سيما محطة المصاوغة التي تتضمن محولًا كهربائيًّا بطاقة 1 ميغا تعرضت للتلف بالكامل، موضحًا أن محطة المصاوغة تغذي قرية المصاوغة والمناطق المحيطة، وقد أدى تضررها إلى انقطاع التيار الكهربائي في القرية والمناطق المحيطة بجامعة طرابلس.

وأضاف أن العمل يجري حاليًا على إعادة التيار الكهربائي إلى محطة المصاوغة وكذلك في عموم البلاد، مؤكدًا عودة التيار الكهربائي إلى منطقة عين زارة في غضون ساعات.

وأدت الاشتباكات بين اللواء 444 قتال وجهاز الردع، إلى وقوع 27 قتيلا، وفق إحصاء مركز طب الطوارئ والدعم، إضافة إلى أكثر من 106 جريحا، وذلك قبل انتهائها.

واندلعت الاشتباكات بين الطرفين إثر قيام جهاز الردع “التابع إداريا لوزارة الداخلية” باختطاف آمر اللواء قتال 444 محمود حمزة التابع لرئاسة الأركان من مطار معيتيقة، الدولي الذي يسيطر عليه جهاز الردع.