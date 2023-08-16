دي دبليو: إدارة المياه الجوفية بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عملية معقدة

ليبيا – تابع تقرير تحليلي نشره القسم الإخباري الإنجليزي في شبكة “دي دبليو” الإخبارية الألمانية تاثيرات تغير المناخ على ما متوافر من المياه.

التقرير الذي تابعته وترجمت المرتبط منه بالشأن الليبي صحيفة المرصد أكد أن جفاف الأنهار وانخفاض هطول الأمطار جعل من المياه المخزنة تحت الأرض أكثر أهمية من أي وقت مضى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المتأثرة بتغير المناخ.

وأشار التقرير إلى أن مسألة إدارة المياه الجوفية معقدة إذ لا أحد يعرف حقا كم هنالك منها، مؤكدًا أنها تضمن تزويد المدن الساحلية في ليبيا بحاجتها من الماء في وقت تستخرج فيه دول الكثير منها فيما لا تفعل ذلك أخرى تشاركها أحواضها.

وبحسب التقرير من الصعب تحديد كثافة الاستخراج بالنسبة لليبيا وتونس والجزائر فالأولى تدير أكثر من 3 آلاف بئر وهو أكثر من نصف عدد تقريبي من آبار المياه الجوفية البالغ عددها 6500، ناقلًا عن خبير المناخ والمياه محمد وجهة نظره بهذا الشأن.

وقال محمود:”ما يجعل الأمر أكثر تعقيدا هو الطبيعة المتغيرة للمياه الجوفية فهناك ضغط متزايد عليها في المنطقة وتعتمد كيفية إدارتها على نوع الأرض أو الصخور المخزنة فيها ومدى عمق تخزينها وسبل تدفقها واتصالها بالسطحية القريبة منها وإن كانت تأتي من مصادر متجددة”.

ترجمة المرصد – خاص