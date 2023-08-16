السعودية: قلقون من اشتباكات طرابلس وعلى الأطراف الليبية ضبط النفس

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن بالغ قلق بلادها جراء الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس والتي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا وإصابة آخرين.

ودعت المملكة كافة الأطراف الليبية إلى ضبط النفس، وتغليب مصلحة الشعب الليبي الشقيق بما يحافظ على المكتسبات الوطنية، مطالبةً كافة الأطراف بالالتزام بالقرارات الدولية الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار لليبيا وشعبها الشقيق.

وشهدت العاصمة الليبية طرابلس خلال 48 ساعة الماضية، اشتباكات بين اللواء 444 وجهاز الردع، على خلفية احتجاز آمر اللواء 444 محمود حمزة في مطار معيتيقة الدولي على يد قوات جهاز الردع.

وقال المتحدث باسم مركز طب الطوارئ والدعم مالك مرسيط، إن حصيلة ضحايا اشتباكات طرابلس ارتفعت إلى 55 قتيلاً و146 جريحاً.

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