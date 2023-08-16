الدبيبة: الاقتتال أمر مرفوض و الوطن لا يحتمل أي تصرفات غير مسؤولة

الوطن| متابعات

استقبل رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة، أعيان وحكماء سوق الجمعة و النواحي الأربعة، بعد الأحداث الأليمة التي شهدتهاالعاصمة مؤخراً.

وقال الدبيبة، إن عودة الاقتتال أمر مرفوض، كما أن الوطن لا يحتمل أي تصرفات غير مسؤولة، مؤكداً أهمية التعاون مع الأجهزة الأمنية كافةلفرض الأمن وضمان استتبابه.

‎وأكد رئيس مجلس الأعيان والحكماء خلال اللقاء حُرْمة الدم الليبي، معرباً عن تقدير المجلس لجهود وحكمة الدبيبة في تعامله مع الأحداثالأخيرة، واتخاذه حزمة من الإجراءات التي ساهمت في وقف الاشتباكات.‎

واتفق الحاضرون على ضرورة تضافر الجهود الاجتماعية والأمنية والعمل بشكل موحد لإنهاء تداعيات الاشتباكات الماضية، وضمان عدم تكرارها ومنع الحروب أيا كانت أطرافها وأسبابها.