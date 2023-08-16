اللواء “أبوزريبة ” يناقش الوضع الأمني في مدينة أمساعـد

اجتمع وزير الداخلية في الحكومة الليبية اللواء “عصام أبوزريبة” اليوم الأربعـاء بمكتبه في ديوان الوزارة ببنغازي، مع مدير مديرية أمن أمساعد اللواء “عمران بريك“.

وناقش خلال الاجتماع الوضع الأمني الحالي وتقييم احتياجات المديرية وتذليل الصعوبات التي تُواجه تنفيذ الواجبات الأمنية.

و استعراض الوضع الأمني في مدينة أمساعـد، بالإضافة إلى استعراض التحديات المحددة وَالمشاكل الأمنية التي يجب التركيز عليها.

وقدم “أبوزريبة “تعليماته وتوجيهاته الواضحة للمُديريِّة بِحل المشاكل الأمنية المطروحة وتعزيز التعاون وَالتنسيق معَ الجهات الأمنية الأُخرى.

وَأكد على ضرورة توفير جميع الموارد اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار في المدينة، وَعلى أهمية تعزيز الجهُود الأمنية وَتكثيف التواجد الأمني فِي المناطق ذات الاِحتياجات الخَاصة.

وأعرب مدير الأمن عن تقديره لاِهتمام أبوزريبة ودعمه المستمر للجهود الأمنية فِي المدينة.