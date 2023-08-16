لتعزيز الانتماء الوطني.. إطلاق البرنامج التدريبي للأمن القومي للقيادات الشابة

حث وزير الشباب بحكومة الوحدة الموقتة، فتح الله الزني، اليوم الأربعاء، مع مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة إطلاق برنامج «مدارس الأمن القومي» للقيادات الشابة، بهدف رفع مستوى الوعي بمخاطر الأمن القومي، وتعزيز قيمة الانتماء الوطني في نفوس الشباب.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”، أن برنامج «مدارس الأمن القومي» يقام للمرة الأولى على مستوى ليبيا، وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة المختصة، بعد توفير المتطلبات اللازمة لهذه المدراس، مبينة أن البرنامج يستهدف تعزيز قيمة الانتماء الوطني في نفوس الشباب، ورفع مستوى الوعي بالمخاطر التي تهدد الأمن القومي على المستوى الوطني.