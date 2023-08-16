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الاتحاد الأوروبي: ما حصل بطرابلس دليل على هشاشة الوضع الأمني في ليبيا

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

دعا الاتحاد الأوروبي،اليوم الأربعاء، الأطراف المشاركة في أعمال العنف التي جرت بطرابلس إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وضمان حماية المدنيين.
وحثّ ‎الاتحاد الأوروبي في بيان له،جميع الأطراف المشاركة في حوار من أجل استعادة الهدوء مفيدا أن الأحداث التي جرت في طرابلس دليل على هشاشة الوضع الأمني في ليبيا والحاجة الملحة لإجراء انتخابات من أجل إيجاد حل سياسي مستدام وشامل.
وجدد  الاتحاد الأوروبي دعمه لجهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة وممثلها عبد الله باثيلي.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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