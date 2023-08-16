يورشيا رفيو: إدارة ماكرون فشلت بشمال إفريقيا وعلاقتها متوترة مع ليبيا

ليبيا – أكد تقرير تحليلي نشرته صحيفة “يورشيا رفيو” الأميركية توتر العلاقات الفرنسية الإفريقية في عهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

التقرير الذي تابعته وترجمت المرتبط منه بالسياق الليبي صحيفة المرصد أكد مواجهة إدارة ماكرون فشلا في القارة السمراء وأنها على شوك خسارة نفوذها في شمالها تحديدا في ظل توتر علاقاتها بشكل كبير للغاية مع ليبيا.

ووفقا للتقرير كشفت علاقات باريس وروما المتوترة بشأن ليبيا هذه الحالة فالقضية الأساسية ليست ارتباطات ثنائية إيجابية بل معركة من أجل الوصول إلى الطاقة ما يفسر وجود نقاط ضعف أوروبية في وقت برزت فيه بدائل شراكات تجارية وأمنية أفضل بكثير تقدمها الصين.

ترجمة المرصد – خاص