الرئيس المصري: سننشأ منطقة لوجستية بجوار منفذ السلوم لخدمة التجارة مع ليبيا

كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تخطيط بلاده لتطوير منفذ السلوم البري الحدودي مع ليبيا لتسهيل حركة التجارة بين البلدين.

وقال الرئيس المصري، خلال جولة أجراها اليوم الأربعاء في محافظة مرسى مطروح، إنه سيجرى إنشاء منطقة لوجستية بجوار منفذ السلوم على مساحة 250 – 300 فدان، لخدمة التجارة مع ليبيا.

وأشار إلى أن مصر تعمل على تطوير منفذ السلوم منذ أربع سنوات، وسوف تكون القدرة والشكل الحضاري مع الأشقاء في ليبيا يليقان بالعمل، لافتا إلى أن المنطقة تشهد تطوراً كبيراً من خلال المشروعات التي يجرى تنفيذها.

كما أكد السيسي، أن التكلفة كانت مرتفعة للغاية لعمل طرق من محافظة مطروح للتجارة مع الأشقاء في ليبيا، مشيراً إلى أن هناك استفادة كبيرة ستعود على أهالي المحافظة.

Trending رئيس ديوان المحاسبة الليبي يناقش خطة تطوير الإعلام ومؤسساته