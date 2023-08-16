جامعة الدول العربية تعرب عن بالغ قلقها ازاء الاشتباكات في طرابلس

أعربت جامعة الدول العربية عن بالغ قلقها ازاء الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس مما أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين الليبيين.

وحثت جميع السلطات الليبية على اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستعادة الأمن وأوضح أن وقوع هذه الاشتباكات يؤكد مجدداً أهمية الإسراع بتوحيد مؤسسات الدولة وإتمام العملية الانتقالية عبر إجراء الانتخابات في أقرب الآجال.

ودعت الجامعة العربية للوقف الفوري لأعمال العنف التي عصفت بالاستقرار النسبي الذي كان يسود العاصمة طرابلس خلال الأشهر الماضية.