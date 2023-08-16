الداخلية تشكل غرفة أمنية لفض أي اشتباكات في طرابلس

شكل وزير الداخلية عماد الطرابلسي، غرفة أمنية تابعة للوزارة برئاسة مدير أمن طرابلس، تكون مهمتها فض أي اشتباكات ونشر عناصر أمنية من هيئة الشرطة لاستتباب الأمن.

وبناء على قرار وزير الداخلية المكلف رقم 1288 بشان تشكيل غرفة امنية تعمل على نشر عناصر من هيئة الشرطة لاستتباب الامن داخل العاصمة .

وانتشرت اليوم الاربعاء دوريات الادارة العامة للدعم المركزي في مناطق طريق الشوك والفرناج ومدخل جامعة طرابلس والمناطق المجاورة لها وذلك لحفظ الامن .

ومنذ صباح الأربعاء، شهدت طرابلس هدوءا حذرا بعد اشتباكات مسلحة استمرت ليومين بين قوتين أمنيتين تتبع إحداهما لحكومة الوحدة الوطنية والأخرى للمجلس الرئاسي.

ووقعت الاشتباكات على خلفية اعتقال جهاز الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب التابع للمجلس الرئاسي، آمر اللواء “444” محمود حمزة، بمطار معيتيقة الدولي في طرابلس.