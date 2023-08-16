بوريل: الليبيون سئموا من الوقوع في مرمى النيران.. ويستحقون الاستماع إلى تطلعاتهم في السلام

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس الإثنين والثلاثاء «تمثل ذكيرا حيا بهشاشة الوضع الأمني في ليبيا، والحاجة الملحة لإجراء انتخابات من أجل إيجاد حل سياسي مستدام وشامل».

وأضاف بوريل، في بيان أصدره اليوم الأربعاء، حول الاشتباكات المسلحة الأخيرة في طرابلس، أن الاتحاد الأوروبي «يتابع باهتمام وقلق كبيرين أحداث العنف الأخيرة في ليبيا».

وأشار بوريل في بيانه إلى إن «الاتحاد الأوروبي يحث الأطراف جميعها على مواصلة الامتناع عن الأعمال العدائية المسلحة، والدخول في حوار من أجل تهدئة الوضع واستعادة الهدوء».

ودعا “بوريل” «الأطراف جميعها المتورطة في أعمال العنف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، وضمان حماية المدنيين»، مؤكدا أن «الليبيين سئموا من الوقوع في مرمى النيران، وهم يستحقون أن يجرى الاستماع إلى تطلعاتهم في السلام، وتحقيقها أخيرا».

كما أكد على «دعم الاتحاد الأوروبي الثابت لجهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة، وممثلها على الأرض، عبدالله باتيلي» الذي يواصل اتصالاته مع الأطراف الرئيسية في ليبيا، لتجاوز الانسداد السياسي الذي يحول دون إجراء الانتخابات.