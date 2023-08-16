اجتماع حاسم بشأن الوضع في طرابلس وهذه نتائجه!

أوضحت مصادر محلية أن اجتماع هام عقد مساء اليوم الاربعاء جمع أبرز قادة الكتائب المسلحة في منزل عبد الحكيم الشيخ بمنطقة سوق الجمعة بالعاصمة طرابلس.

وأفادت المصادر أن من بين الحضور “عبدالغني الككلي آمر جهاز دعم الاستقرار وعبدالرؤف كارة آمر جهاز الردع وعبدالسلام الزوبي آمر اللواء 111 وبشير البقرة ومحمد الفار ووزير الداخلية عماد الطرابلسي بالاضافة إلى شقيق رئيس حكومة الوحدة الوطنية، ابراهيم الدبيبة.

وبحسب المصادر فإن الاجتماع أكد على دعم الاستقرار في العاصمة وانتهاء القتال والافراج على آمر لواء 444 العقيد محمود حمزة.

ووفقا للمصادر فإنه يجري الان استلامه آمر اللواء 444 كما تم الاتفاق على السعي للمصالحة ووحدة الصف وإطلاق سراح جميع الأســرى ورجوع القوات لمقراتها.

ومنذ صباح الأربعاء، شهدت طرابلس هدوءا حذرا بعد اشتباكات مسلحة استمرت ليومين بين قوتين أمنيتين تتبع إحداهما لحكومة الوحدة الوطنية والأخرى للمجلس الرئاسي.

ووقعت الاشتباكات على خلفية اعتقال جهاز الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب التابع للمجلس الرئاسي، آمر اللواء “444” محمود حمزة، بمطار معيتيقة الدولي في طرابلس.