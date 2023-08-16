شاهـد.. اطلاق سراح آمر اللواء 444 “محمود حمزة”

أعلنت وسائل اعلام محلية أن جهاز دعم الاستقرار أفرج عن أمر اللواء 444 قتال العقيد محمود حمزة مساء اليوم الاربعاء.

وقالت وسائل الاعلام أن الجهاز قام بتسليم “محمود حمزة” لأعيان سوق الجمعة.

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي، اطلاق نار في منطقة صلاح الدين احتفالات اللواء444 قتال بإطلاق سراح محمود حمزة.

وأتفقت حكومة الوحدة الوطنية والقيادات العسكرية والأمنية في العاصمة طرابلس، على استكمال تنفيذ بنود الاتفاق، وإخلاء سبيل العقيد محمود حمزة آمر اللواء 444 قتال، وحث القوات المتنازعة على المصالحة وتوحيد الصف.

وخلال اجتماعها مساء اليوم في العاصمة طرابلس، اتفقت أيضا على إنهاء الخلاف بين طرفي النزاع، وتهدئة التوتر الحاصل، وإزالة كل المظاهر العسكرية، وعودة القوات إلى مقراتها، وإطلاق جميع الأسرى خلال اليومين الماضيين.

وأوضحت مصادر محلية أن اجتماع هام عقد مساء الاربعاء وجمع أبرز قادة الكتائب المسلحة في منزل عبد الحكيم الشيخ بمنطقة سوق الجمعة بالعاصمة طرابلس.

وأفادت المصادر أن من بين الحضور “عبدالغني الككلي آمر جهاز دعم الاستقرار وعبدالرؤف كارة آمر جهاز الردع وعبدالسلام الزوبي آمر اللواء 111 وبشير البقرة ومحمد الفار ووزير الداخلية عماد الطرابلسي بالاضافة إلى شقيق رئيس حكومة الوحدة الوطنية، ابراهيم الدبيبة.