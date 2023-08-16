جهاز الإمداد الطبي يتسلم شحنة من المستلزمات الطبية

تسلّمت مخازن جهاز الإمداد الطبي، مساء الأربعاء، شحنة من أكياس الدم، وأجهزة فصل مكونات الدم، لتغطية احتياجات مصارف الدم المركزية ومصارف الدم بالمستشفيات.

ووفق منشور للجهاز على “فيسبوك” أفاد بأن الشحنة تأتي ضمن التوريدات الدورية التي يتسلمها الجهاز، وفقًا لاحتياجات القطاع الصحي المحالة عن طريق إدارة الصيدلة بوزارة الصحة.

من جهته أكد جهاز الامداد الطبي أن المختصين في المخازن ولجان الفحص، قاموا باستلام الشحنة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظها.

وأكد مدير إدارة المخازن والتوزيع بالجهاز الدكتور عبدالمنعم العوزي، بأن الشحنة ستساهم يشكل مباشر في سد العجز الذي سجلته مصارف الدم خلال الأشهر الماضية، وتوفير مخزون استراتيجي يمكن الرجوع اليه عند الحاجة.

كما أوضح العوزي أن الشحنة سيتم توزيعها على المستشفيات ومصارف الدم خلال اليومين القادمين عن طريق الفروع التابعة للجهاز.