اطلاق سراح آمر اللواء 444 قتال

العنوان

أفادت أنباء عن إطلاق سراح آمر اللواء 444 قتال، العقيد محمود حمزة، بعد يومين من اعتقاله من قبل جهاز الردع.

وتسبب اعتقاله في اشعال قتال في طرابلس أسفر عن مقتل العشرات.

وأدت الاشتباكات بين اللواء 444 قتال وجهاز الردع، إلى وقوع 27 قتيلا، وفق إحصاء مركز طب الطوارئ والدعم، إضافة إلى أكثر من 106 جريحا، وذلك قبل انتهائها.

واندلعت الاشتباكات بين الطرفين إثر قيام جهاز الردع “التابع إداريا لوزارة الداخلية” باختطاف آمر اللواء قتال 444 محمود حمزة التابع لرئاسة الأركان من مطار معيتيقة، الدولي الذي يسيطر عليه جهاز الردع.

وفي ظل العنف المتبادل على مدار اليومين الماضيين، وقع الكثير من المدنيين ضحية لتلك الاشتباكات، حيث أدى تبادل إطلاق النار إلى إصابة عدد من المدنيين ومنازلهم في عين زارة وصلاح الدين.

وأعربت جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، عن بالغ قلقها إزاء الاشتباكات المسلحة التي شهدتها طرابلس يومي الإثنين والثلاثاء، مما أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين الليبيين.

ودعت الجامعة العربية إلى “الوقف الفوري لأعمال العنف التي عصفت بالاستقرار النسبي الذي كان يسود العاصمة خلال الأشهر الماضية”.

وحثت جميع السلطات الليبية على اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستعادة الأمن. وأكدت أن وقوع هذه الاشتباكات “يؤكد مجدداً أهمية الإسراع بتوحيد مؤسسات الدولة وإتمام العملية الانتقالية عبر إجراء الانتخابات في أقرب الآجال”.

كما أعربت الأمم المتحدة عن “قلق بالغ” حيال التطورات الأمنية التي شهدتها طرابلس وتأثيراتها “الوخيمة” على المدنيين. ودعت إلى الوقف الفوري للتصعيد في طرابلس ووضع حد للاشتباكات المستمرة.