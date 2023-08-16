مظاهرات حاشدة بمدينة الخمس رفضًا لتأجير الميناء لتركيا

شهدت مدينة الخمس، مظاهرات حاشدة متجه للميناء رفضًا لتأجير ميناء الخمس لتركيا حيث هدد المتظاهرين بالتصعيد ، معتبرين الحكومة مغلوبة على أمرها .

وندد المتظاهرون بمدينة الخمس، برئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة رافعين شعارات ، دبيبة دبيبة الميناء لتركيا ماني مسيبه .

وذكرت وسائل إعلام، أن وزارة الدفاع التركية، استأجرت ميناء الخُمس الليبي، الواقع إلى الشرق من العاصمة الليبية طرابلس، تقريبا بوسط المسافة ما بين مدينتي طرابلس ومصراتة الليبيتين.

ونقلت المصادر عن صفحة على موقع إكس-تويتر سابقا، تحمل اسم “الصناعات الدفاعية والدفاع” التركية، قولها إن القوات البحرية والبرية التركية، استأجرت الميناء المذكور لمدة 99 عاما.

وأضافت التغريدة التي ذكرت الخبر، أن تأجير الميناء هو للقوات البحرية والبرية التركية التي ستتسلم الميناء، وليس لشركات، وأنه سيتم إنشاء قاعدة عسكرية تركية هناك.

وقالت التغريدة أيضا، إن ذلك سيمنع -التعديات- ضد المياه الإقليمية التركية، وفي نفس الوقت يضمن سلامة السفن التجارية.