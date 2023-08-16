شاهد بالفيديو : أول ظهور لآمر اللواء 444 محمود حمزة عقب اطلاق سراحه

أستقبل عناصر اللواء 444 قتال آمر اللواء محمود حمزة، عقب إطلاق سراحه، بعد يومين من احتجازه لدى جهاز الردع برئاسة عبدالرؤوف كارة ونقله لجهاز دعم الاستقرار برئاسة غنيوة الككلي. وأفرج جهاز الدعم والاستقرار في ليبيا عن آمر اللواء 444 ” محمود حمزة ” وجرى تسليمه إلى أعيان وحكماء بلدية سوق الجمعة بالعاصمة الليبية طرابلس عقب ذلك وصل الى مقر اللواء 444 قتال . وأدت الاشتباكات بين اللواء 444 قتال وجهاز الردع، إلى وقوع 55 قتيلا، وفق إحصاء مركز طب الطوارئ والدعم، إضافة إلى أكثر من 146 جريحا، وذلك قبل انتهائها. واتفق القادة العسكريون على استكمال تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار في طرابلس، وإخلاء سبيل محمود حمزة آمر اللواء 444 ، وحث القوات المتنازعة على المصالحة. كما اتفق القادة العسكريون على إنهاء الخلاف بين طرفي النزاع، وتهدئة التوتر الحاصل، وإزالة كل المظاهر العسكرية، وعودة القوات إلى مقراتها، وإطلاق جميع الأسرى خلال اليومين الماضيين. وأدى اعتقال حمزة يوم الاثنين إلى اندلاع اشتباكات بين فرقته التابعة لحكومة الوحدة الوطنية وقوات الردع التابعة للمجلس الرئاسي التي اعتقلت آمر اللواء.