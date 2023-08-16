أول تعليق للدبيبة عقب اطلاق سراح “محمود حمزة”

نشرت منصة حكومتنا الرسمية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية فيديو لكلمة رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة خلال اجتماعه مع أعيان وحكماء سوق الجمعة والنواحي الأربعة لمناقشة الأحداث الأليمة التي شهدتها العاصمة مؤخرا.

وأعتذر الدبيبة خلال اللقاء للأباء والأمهات والإخوات والأخوات الذين فقدوا أبنائهم في اشتباكات طرابلس.

وقال الدبيبة “عبدالرؤوف ومحمود هم من قاوموا الفاغنر على حدود طرابلس ونخجل أن نأخذ منهم موقف”.

وأكد الدبيبة أن “اختلاف عبدالرؤوف ومحمود غير صحي وغير طبيعي ونحن نريدهم الاثنين”، مضيفاً “محمود له معي موقف رجولي والشيخ رؤوف عزيز علي”.

وحذر الدبيبة “إن لم يأتوا بالحل التصالحي فستكون هناك قرارات أخرى وإجراءات قاسية”.

وأضاف الدبيبة “كل منهم لديه من الكفاءة ما يجعلني أحترمه وأنا ممنون منهم لكن أنا أستنجد بكم لحل هذه الأزمة”.

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