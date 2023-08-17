مختار: اشتباكات طرابلس هي نتاج وجود خلافات شخصية بين قيادات الميليشيات

الوطن| رصد

قال عضو مجلس الدولة ناجي مختار، إن الاشتباكات التي وقعت في طرابلس، تعتبر نتاج عدم تنسيق ووجود خلافات شخصية بين قيادات المجموعات المسلحة، ولا ترقى إلى مستوى الخوف منها.

وأضاف مختار أنه لا يمكن حل أو تسريح المجموعات المسلحة في طرابلس، ولا يوجد جاهزية للتخلص منها أو إخراجها من المشهد.

وتابع عضو مجلس الدولة أن حركة المال في طرابلس وحركة الاقتصاد وحرية التنقل وحركة الطيران، تعتمد على المجموعات المسلحة بشكل أساسي.

وبين مختار أن هذه المجموعات موجودة حالياً، وقد كلفت الدولة كثيراً من الأموال، مشيراً إلى أنها تملك العديد من المعدات والعتاد.

وأوضح ناجي أن ليبيا غير جاهزة للتخلص من المليشيات أو إخراجها من المشهد، بسبب عدم وجود بدائل، مضيفًا أن وزارة الداخلية المنتهية غير جاهزة لأن تحل محل هذه المليشيات.

وذكر مختار أن تجريم هذه المجموعات وإخراجها من المشهد بالجملة يجعلنا نواجه حالة صفرية في المشهد الأمني والعسكري.