“الضاوي والبدري” يبحثان سبل تذليل الصعوبات التي تواجه البلديات فيما يتعلق بالطاقة الكهربائية

الوطن| متابعات

استقبل وزيـر الحكم المحلي سامي الضاوي، وزير الكهرباء والطاقات المتجددة عوض البدري بحضور وكيل عام وزارة الحكم المحلي ابو بكرامصادف.

وتناول الاجتماع مناقشة مختنقات واحتياجات الكهرباء بالبلديات، والتباحث حول سبل تذليل الصعوبات التي تواجه البلديات في ما يتعلقبالطاقة الكهربائية.

كما اتفق الوزيران على أهمية وضرورة التنسيق بين الوزارتين والجهات التابعة لهما من أجل توفير الاحتياجات المطلوبة للبلديات بما يساهم في حلحلة المختنقات التي تواجهها في مسألة الكهرباء.