ديوان المحاسبة يستعرض آليات وضوابط العلاج بالخارج

الوطن| رصد

عقد ديوان المحاسبة، اليوم الأربعاء، اجتماع ضم مدير الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الخدمية، ورئيس جهاز دعم وتطويرالخدمات العلاجية، ومديري الإدارات المختصة بالجهاز، للوقوف على الإشكاليات التي تواجه إيفاد المرضى للعلاج بالساحات الأوروبية.

وتم تقييم الوضع الحالي للإيفاد للعلاج بالخارج والضوابط المقترحة لتنظيم ومعالجة بعض مكامن الخلل، التي تبينت والتي تؤثر سلباً على ضمان سرعة تلقي المرضى للعلاج وخاصة في ساحتي ألمانيا وإيطاليا، وعزوف أغلب مزودي الخدمة علي التعامل المباشر مع السفارات من حيث سرعة البت في قبول الحالات ووضع القيمة التقديرية للخطة العلاجية.

وناقش الاجتماع إمكانية التوجه للتعاقد مع شركات تقدم خدمات طبية يمكن من خلالها حل المختنقات المتعلقة بالحصول على التأشيرات وضمان سرعة تلقي المرضى جودة عالية من العلاج، بإجراء المناقصات للحصول على أفضل الخدمات وأيضا ضرورة الإسراع بمراجعةوتدقيق النفقات الطبية المحالة للخارج من خلال تكليف مراجع خارجي أو تولي الجهاز مراجعة نفقاته الطبية بالاستفادة من التكنولوجيا الالكترونية.

وتطرق الاجتماع إلى أعداد كبيرة من المرضى الموفدين للعلاج بالخارج للحصول على خدمات العلاج الإشعاعي لمرضى الأورام في ظل وجود أفضل الأجهزة الإشعاعية التشخيصية العلاجية والتي تعذر تشغيلها بكامل طاقتها التقنية والتصميمية ودراسة إمكانية تفعيل العقود الخاصة بالإدارة والتشغيل التي أبرمت في السابق، والتي من خلالها يمكن تشغيلها بكامل طاقتها وضمان حصول كافة المرضى على العلاج بها وتوطين العلاج الإشعاعي بالداخل، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والهيئة الوطنية لمكافحة السرطان.