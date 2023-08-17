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خمادة: استئناف العمل بالقسم القنصلي بالسفارة الإسبانية في طرابلس خلال أكتوبر القادم

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| متابعات

بحث مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المنتهية عبدالرحمن خمادة وسفير إسبانيا لدى ليبياخافيير غارثيا أولاليكياغااستئناف العمل بالقسم القنصلي بالسفارة الإسبانية في طرابلس.

وأكد السفير الإسباني استئناف العمل بالقسم القنصلي بسفارة إسبانيا بطرابلس وتقديم خدمات التأشيرات للمواطنيين الليبيين خلال شهرأكتوبر القادم.

من جانبه رحب خمادة بقرار إسبانيا إعادة فتح قسمها القنصلي بالعاصمة طرابلس، معتبراً ذلك خطوة في اتجاه تعزيز علاقات الصداقةوالتعاون بين البلدين الصديقين.

وبحث خمادة مع السفير الإسباني عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، مقدماً التهاني للسفير بمناسبة ترؤس بلاده للاتحادالأوروبي، ومتمنيًا أن تنعكس رئاستها بالإيجاب على علاقات بين دولة ليبيا والاتحاد الأوروبي خاصة في ملف الهجرة غير النظامية.

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الوطن الليبية

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