وزارة الصحة الليبية تُسلم مستشفى جالو العام شحنة مستلزمات طبية

الوطن| متابعات

سلمت وزارة الصحة بالحكومة الليبية مستشفى جالو العام شحنة مستلزمات طبية؛ وذلك لسد العجز وتوفير النواقص والاحتياجاتللمساعدة في تقديم أفضل الخدمات الطبية ولتحقيق التغطية الطبية الشاملة.

ويأتي ذلك بناءً على تعليمات وزير الصحة بتوفير المستلزمات اللازمة للمستشفى وحرصه الدائم على تقديم أفضل الخدمات الصحية لمناطقومدن الواحات.

وقال مدير عام المستشفى عبدالقادر بازاما إن الشُحنات المرسلة من وزارة الصحة تكفي احتياجات المستشفى لمدة ستة أشهر، وستساهمبشكل فاعل في تحسين الخدمات الطبية بما يضمن استمرار العمل بنفس الكفاءة التي ينتهجها المستشفى وهي تقديم خدمات طبية بجودةعالية للمواطنين ببلدية جالو ومناطق الواحات.