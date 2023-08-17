الغرابلي: ارتفاع أعداد القتلى والجرحى في اشتباكات طرابلس دليل على النزعة الإجرامية

استبعد الطاهر الغرابلي رئيس المجلس العسكري صبراتة السابق، وعضو اللجنة المشرفة على فعالية حوارية صبراتة، إجراء الانتخابات الليبية.

وقال الغرابلي في تدوينة عبر “فيسبوك”: “حقائق، بات من الواضح أن لغة العنف والقوة أقوى من لغة العقل والسلام”، مضيفا أن “ارتفاع عدد القتلى والجرحى عن العدد المذكور بالأمس هو دليل على أن النزعة الإجرامية لا زالت موجودة”.

وتابع بأن “القانون الذي ينشده الأغلبية لا يطبق إلا عليهم”، ورأى أن “الوضع الراهن لا أمل فيه لخروج الجميع من المشهد ولا انتخابات مرجوة”، مؤكدا “أننا بعيدون كل البعد عن بناء ألدولة المنشودة دولة القانون والمؤسسات”.