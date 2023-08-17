اشتباكات طرابلس.. نقل 14 جريحا إلى تونس لتلقي العلاج

قال مركز طب الطوارئ والدعم في ليبيا، إنه تم تسفير 12 جريحا للعلاج عبر الإسعاف الطائر إلى تونس في الساعات الأولى من اليوم الخميس، بعد استقرار حالتهم الصحية بما يمكن من سفرهم لاستكمال العلاج هناك.

وأعلن المركز، أمس الأربعاء، نقل جريحين آخرين أمس الأربعاء إلى تونس عبر الإسعاف البري، موجها الشكر إلى جهاز الإسعاف الطائر على تعاونه في تسفير الجرحى.

وأظهرت آخر إحصائية لحصيلة الاشتباكات المسلحة التي جرت في العاصمة طرابلس يومي الإثنين والثلاثاء وقوع 50 قتيلاً و146 جريحاً من العسكريين والمدنيين، بحسب المكتب الإعلامي لمركز طب الطوارئ والدعم، الذي أكد وجود قتلى لم يجر التعرف على هويتهم حتى الآن.