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الأرصاد الجوية : أجواء معتدلة خلال اليومين القادمين في ليبيا

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|متابعات

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استقرار بقاء الحالة الجوية  معتدلة على أغلب مناطق ليبيا، و تتراوح درجات الحرارة القصوى على المناطق الساحلية مابين (29–33)مْ، ومابين(34–39)مْعلى مناطق الدواخل والجنوب الشرقي بينما على الجنوب الغربي تتراوح مابين(39–42)مْ، مع تكاثر للسحب احيانا على أقصى مناطقالجنوب الغربي.

ومن المتوقع احتمال ظهور ضباب خفيف على بعض مناطق الجبل الأخضر آخر الليل وفي الصباح الباكر ليوم الغد  ، داعيين من المصطافينعلى شاطئ البحر اخد الحيطة والحذر خاصة فترة ما بعد الظهر والمساء هذا اليوم ويوم الغد على طول الساحل.

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#المركز الوطني للأرصاد الجوية الطقس الوضع الجوي السائد ليبيا

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الوطن الليبية

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