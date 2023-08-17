عقيل: اشتباكات طرابلس فتنة أجنبية هدفها تعطيل الانتخابات

أكد المحلل السياسي، عز الدين عقيل، أن اشتباكات طرابلس فتنة أجنبية هدفها تعطيل الانتخابات.

وقال عقيل، في تصريحات صحفية: “الولايات المتحدة وبريطانيا هما المستفيدتان من إشعال الأوضاع في ليبيا، حيث تعتبران أن إجراء انتخابات لا يضمن إنتاج نظام سياسي تابع لهما”.

وأضاف “الولايات المتحدة وبريطانيا تريان أن الانتخابات تشكل تهديدًا استراتيجيًا مباشرا لمصالحهما، ليس في ليبيا فقط، وإنما بكل إفريقيا، وسقوط القتلى والجرحى في ليبيا جار منذ أن أسقط حلف الناتو الدولة الليبية عام 2011”.

وتابع “حلف الناتو فكك الجيش الليبي وورط البلاد بنظام مليشياوي فاشي، وخلق نزاع حاد بين تشكيلاته المسلحة، فعملية جمع أمراء الحرب حول مائدة للتفاوض لن تحدث لأن صناعة السلام تتطلب نزع السلاح وتفكيك الميليشيات وإعادة المؤسسة العسكرية لسابق عهدها”.

واستطرد “سيناريو الانفلات سيستمر ليس لأن المليشيات بطبيعتها كيانات متصارعة على النفوذ والتوسع، بل لأنها تستخدم بتوسع بحروب الوكالة لصالح التدخلات الأجنبية، كما أن اشتباكات طرابلس لم تكن إلا فتنة أجنبية لتحقيق دولة ما لمكاسب على الأرض كما تعودنا منها بكل الصدامات المسلحة الأخيرة”.

واستكمل “ليس هناك من سيناريوهات متوقعة غير استمرار المواجهات بين المليشيات وتواصل القتل والإصابات ما بقت المليشيات المسلحة دويلات شبه مستقلة، أمراء الميليشيات وحدهم هم من يتخذون قرارات الحرب التى يأتي جلها إما تنفيذا لأوامر أجنبية مباشرة وأما استجابة لفتن أجنبية تصاغ بدهاء ينتهي إلى اشتعالها”.